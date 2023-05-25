Баскетбольный «Зенит» поздравил футбольную команду с 98-летием
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Баскетбольный «Зенит» поздравил футбольную команду с 98-летием.
«Сегодня футбольному клубу «Зенит» исполняется 98 лет! С праздником, сине-бело-голубые!» — говорится в заявлении клуба.
Ранее санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о проведении специальной акции для болельщиков команды после последнего домашнего матча сезона в 30-м туре РПЛ с воронежским «Факелом».
Все посетители «Газпром Арены» смогут выйти на газон стадиона, потанцевать на нём и сделать фотографии. За музыкальное сопровождение праздника будет отвечать диджей, имя которого пока не раскрывается.
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