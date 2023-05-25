Ник Райт предложил обмен, в результате которого Леброн Джеймс окажется в «Голден Стэйт»
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Известный эксперт Ник Райт назвал стартовую пятёрку «Голден Стэйт Уорриорз», если бы в команду перешёл Леброн Джеймс. По мнению Райта, «воинам» пришлось бы отдать взамен Моузеса Муди, Жонатана Кумингу и Джордана Пула.
«Стартовым составом «Уорриорз» были бы Стеф, Клэй, Леброн, Дрэймонд и Луни, а Уиггинс и Гарри Пэйтон выходили бы со скамейки запасных. Эта команда выиграет титул», — приводит слова Райта NBA Central.
Леброн Джеймс и Стефен Карри — в одной команде?
Ранее баскетбольный обозреватель The Ringer Кевин О'Коннор поделился мнением о возможности форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса оказаться в одной команде с разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри.
Приключения Дуайта Ховарда на Тайване:
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