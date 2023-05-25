В «Нью-Йорке» готовы вывести из обращений 7-й номер, под которым выступал Кармело Энтони
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Некоторые в «Нью-Йорк Никс» поддерживают идею о выводе из обращения игрового номера Кармело Энтони, но решение пока не принято. Недавно баскетболист сообщил, что принял решение завершить профессиональную карьеру.
Напомним, баскетболист выступал под седьмым номером. В составе «Никс» ныне 38-летний Энтони провёл семь сезонов в НБА.
Джордж Карл — о Кармело Энтони:
Кармело сейчас 38 лет. За время карьеры в НБА он играл за такие клубы, как «Денвер Наггетс», «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Энтони является 10-кратным участником Матча всех звёзд НБА (2007, 2008, 2010–2017).
Ранее известный спортивный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о Кармело Энтони.
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