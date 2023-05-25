Томпсон обратился к болельщикам «Енисея» после ухода из команды

Американский центровой Джеймс Томпсон обратился к болельщикам «Енисея» после информации о своём уходе из клуба.

«Привет, болельщики «Енисея», это Джеймс Томпсон. Я хотел поблагодарить вас за вашу поддержку в эти два сезона. Спасибо, что приняли меня в свою семью, за поддержку и любовь, которые вы мне давали. Мне будет вас очень не хватать, «Енисей» и Красноярск навсегда останутся в моём сердце.

Желаю вам только успехов и надеюсь на скорую встречу, будь то в одной команде или в качестве соперников. Спасибо за вашу поддержку и любовь, желаю всем вам здоровья и спокойствия, люблю вас! Надеюсь, что скоро увидимся, и спасибо за два великолепных сезона вместе!» — сказал Томпсон на видео, опубликованном в социальных сетях.