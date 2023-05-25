Томпсон обратился к болельщикам «Енисея» после ухода из команды
Поделиться
Американский центровой Джеймс Томпсон обратился к болельщикам «Енисея» после информации о своём уходе из клуба.
«Привет, болельщики «Енисея», это Джеймс Томпсон. Я хотел поблагодарить вас за вашу поддержку в эти два сезона. Спасибо, что приняли меня в свою семью, за поддержку и любовь, которые вы мне давали. Мне будет вас очень не хватать, «Енисей» и Красноярск навсегда останутся в моём сердце.
Желаю вам только успехов и надеюсь на скорую встречу, будь то в одной команде или в качестве соперников. Спасибо за вашу поддержку и любовь, желаю всем вам здоровья и спокойствия, люблю вас! Надеюсь, что скоро увидимся, и спасибо за два великолепных сезона вместе!» — сказал Томпсон на видео, опубликованном в социальных сетях.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 мая 2023
-
14:20
-
14:15
-
13:54
-
13:20
-
12:51
-
11:56
-
11:11
-
11:09
-
11:04
-
10:35
-
10:18
-
09:52
-
09:42
-
09:32
-
08:18
-
08:11
-
07:22
-
06:52
-
05:50
-
01:19
-
00:50
- 24 мая 2023
-
23:14
-
21:55
-
21:07
-
19:47
-
18:59
-
17:36
-
16:42
-
16:28
-
16:19
-
15:25
-
15:20
-
15:00
-
14:45
-
14:40
Партнерский контент