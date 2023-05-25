«Наш первый сезон оценили позитивно». В «Самаре» высказались о дебюте в Единой лиге ВТБ

Президент БК «Самара» Камо Погосян высказался по поводу дебютного сезона команды в Единой лиге ВТБ.

«Наше участие в лиге, наш первый сезон оценили позитивно — и было приятно это слышать. Более того, наша прошлогодняя презентация, с которой мы выступали на совете лиги, послужила образцом для презентаций «Уралмаша» и «Руны», принятых вчера в состав участников Единой лиги ВТБ.

Из тех решений, которые были приняты на совете, можно отметить увеличение числа команд. Это очень хорошо! Мы общались с коллегами из других клубов, и все сходятся во мнении: 32 игры для регулярного чемпионата главной лиги страны — это маловато. Сейчас же добавились ещё две команды, и количество игр вырастет: те, кто попадёт в первую шестёрку, проведут 36 матчей, команды нижней восьмёрки — 40. Плюс на место в плей-офф теперь претендуют десять команд: плей-ин наподобие того, который есть в НБА, увеличивает шансы команд из нижней восьмёрки и добавляет им несколько матчей. Чемпионат начнётся в конце сентября, последние матчи плей-офф будут сыграны в середине июня, а регулярный чемпионат завершится не 28 марта, как в этом году, а 15 апреля — это тоже приятная новость.

В целом прошедший сезон для «Самары» можно оценить точно как позитивный: мы одержали 13 побед, к тому же в первый же сезон мы заняли третье место в маркетинговом чемпионате, получив за это премиальные. У нас была хорошая посещаемость, по проценту заполняемости арены мы точно в пятёрке лучших команд лиги — это, конечно, не может не радовать. Осталось только подтянуть в новом сезоне спортивные результаты, и мы к этому сейчас активно готовимся.

Кстати, обращаюсь к нашим болельщикам, которые в соцсетях спрашивают, почему клуб не информирует о новичках. У клуба есть некоторые обязательства, которые мы не имеем права нарушать. Практически у всех игроков действуют контракты с их предыдущими клубами до 31 мая — поэтому мы не можем выкладывать связанные с ними новости. Хотя мы активно ведём селекционную работу, по этому показателю, думаю, мы одни из первых в лиге. Осталось потерпеть меньше недели, в ближайшее время мы начнём вас знакомить с тем, как идёт комплектование команды.

До встречи в новом сезоне!» — приводит слова Погосяна пресс-служба команды.