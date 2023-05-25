«Он превратился в универсала». Генменеджер «Денвера» — о Йокиче

Генеральный менеджер «Денвер Наггетс» Келвин Бут высказался по поводу лидера команды Николы Йокича.

«За короткое время он превратился в универсала. Когда я пришел сюда, много кто его превосходил. Сейчас таких нет», — приводит слова Бута Sportskeeda.

Напомним, «Денвер» встречались с «Лос-Анджелес Лейкерс» в рамках финальной серии Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. По итогам четырёх матчей в финал НБА прошли «Наггетс».

В нынешнем сезоне НБА Йокич принял участие в 84 матчах, в которых в среднем набирал 25,5 очка, совершал 12,1 подбора и отдавал 9,9 передачи.

В финале «Наггетс» встретятся с победителем пары «Майами Хит» — «Бостон Селтикс».

Братья Йокича поздравили Мэлоуна с выходом в финал НБА: