Матч МБА — «Астана» стал самым просматриваемым в Единой лиге ВТБ в сезоне-2022/2023

Матч Единой лиги ВТБ между МБА и «Астаной» стал самым просматриваемым в Единой лиге ВТБ в сезоне-2022/2023. Игра собрала порядка 4,8 млн просмотров на телеканалах «Старт» и «Матч ТВ».

Стоит отметить, что эта игра также установила рекорд на телеканале «Старт» в этом сезоне — 2,3 млн.

Игра состоялась 7 декабря 2022 года. Победу с разгромным счётом одержала московская команда — 81:59.