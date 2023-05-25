Матч МБА — «Астана» стал самым просматриваемым в Единой лиге ВТБ в сезоне-2022/2023
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Матч Единой лиги ВТБ между МБА и «Астаной» стал самым просматриваемым в Единой лиге ВТБ в сезоне-2022/2023. Игра собрала порядка 4,8 млн просмотров на телеканалах «Старт» и «Матч ТВ».
Стоит отметить, что эта игра также установила рекорд на телеканале «Старт» в этом сезоне — 2,3 млн.
Игра состоялась 7 декабря 2022 года. Победу с разгромным счётом одержала московская команда — 81:59.
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