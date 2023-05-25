«Не могли бы вы все оставить меня в покое?» Ирвинг высказался о слухах вокруг себя

Звёздный разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс», американец Кайри Ирвинг дал комментарий по поводу связанных с ним слухов.

«Прекратите упоминать меня в соцсетях с этим вопросом… Не могли бы вы все, пожалуйста, оставить меня в покое? Могу я просто побыть в мире и спокойствии со своей семьёй?» — написал Ирвинг в социальных сетях.

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Напомним, в нынешнем сезоне НБА «Маверикс» проиграли 18 из последних 25 матчей в регулярном чемпионате и не попали в плей-офф.

В нынешнем сезоне НБА Ирвинг принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.