Джордж назвал игрока «Хьюстона», которому переход Хардена может не пойти на пользу

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж во время общения с разыгрывающим «Хьюстон Рокетс» Джейленом Грином высказал мнение, что «Хьюстону» не следует стремиться заключить контракт с лидером «Филадельфии Сиксерс» Джеймсом Харденом, который выступал за этот клуб с 2012 по 2021 год. Как считает Джордж, так будет лучше для самого Грина.
«Лично я не стал бы это делать. Но очевидно, что Джеймс Харден хочет вернуться в команду. Я чувствую, что в этот момент ты король «Хьюстона», который то и дело сталкивается с двойной, а то и с тройной опекой. Каждый раз ты являешься мишенью для соперников.
И если в команде появится кто-то вроде Джеймса, который так много времени проводит с мячом, это может немного помешать твоему росту. Мне кажется, ты уже через многое прошёл, так что пусть всё будет продолжаться так, как есть», — сказал Джордж в своём подкасте.
Джеймс Харден подарил часы Rolex Джоэлу Эмбииду:
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