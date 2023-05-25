Инсайдер назвал сценарий, по которому Джоэл Эмбиид перейдёт из «Филадельфии» в «Майами»

Инсайдер НБА Майкл Скотто представил потенциальный сценарий, по которому «Майами Хит» приобретёт центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида в обмен на Бэма Адебайо, Тайлера Хирроу и некоторых других игроков.
«Как мне кажется, Джоэл всегда был привязан к Джимми Батлеру. И будь я на месте руководства «Филадельфии», из которой только что ушёл Джеймс Харден, то позвонил бы в «Майами» и спросил насчёт Бэма Адебайо, Тайлера Хирроу и некоторых других игроков. Дэрил Мори (президент «Филадельфии» по баскетбольным операциям. – Прим. «Чемпионата») всегда казался мне парнем, который стремится приобретать звёзд. Он не променяет их, если не получит обратно ещё одну звезду», — написал Скотто в своей колонке на Hoopshype.
Симмонс попал 8 трёхочковых подряд:
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