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Новичок Единой лиги ВТБ «Уралмаш» намерен сохранить костяк команды на 80%

Новичок Единой лиги ВТБ «Уралмаш» намерен сохранить костяк команды на 80%
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Спортивный директор екатеринбуржского «Уралмаша» Сергей Доманов рассказал, что команда собирается сохранить большую часть игроков, которые в этом сезоне выиграли Суперлигу. Напомним, в следующем сезоне «Уралмаш» выступит в Единой лиге ВТБ.

«Костяк команды планируем сохранить процентов на 80. Это будет непросто, так как рынок русских игроков очень мал, и на наших игроков есть спрос среди других команд Единой лиги ВТБ. В том числе это было уже в течение прошедшего сезона. Хотелось бы сказать огромное спасибо всем игрокам, которые прошли с нами этот путь и верили в нас так же, как мы в них.

В планах подписать ставшего уже почти местным для нашей команды Джавонте Дагласа и добавить ещё двух-трёх иностранцев, поисками которых мы уже начали заниматься», — приводит слова Доманова телеграм-канал «Перехват».

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