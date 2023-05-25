Новичок Единой лиги ВТБ «Уралмаш» намерен сохранить костяк команды на 80%

Спортивный директор екатеринбуржского «Уралмаша» Сергей Доманов рассказал, что команда собирается сохранить большую часть игроков, которые в этом сезоне выиграли Суперлигу. Напомним, в следующем сезоне «Уралмаш» выступит в Единой лиге ВТБ.

«Костяк команды планируем сохранить процентов на 80. Это будет непросто, так как рынок русских игроков очень мал, и на наших игроков есть спрос среди других команд Единой лиги ВТБ. В том числе это было уже в течение прошедшего сезона. Хотелось бы сказать огромное спасибо всем игрокам, которые прошли с нами этот путь и верили в нас так же, как мы в них.

В планах подписать ставшего уже почти местным для нашей команды Джавонте Дагласа и добавить ещё двух-трёх иностранцев, поисками которых мы уже начали заниматься», — приводит слова Доманова телеграм-канал «Перехват».