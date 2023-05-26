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Гейб Винсент пропустит пятый матч серии с «Бостоном»

Разыгрывающий «Майами Хит» Гейб Винсент не примет участия в пятом матче финала плей-офф НБА в Восточной конференции с «Бостон Селтикс» (3-1 в серии) из-за травмы. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Отмечается, что у 26-летнего баскетболиста проблемы с голеностопом. Игрок получил повреждение во время четвёртого матча нынешней серии с «Бостоном». Разыгрывающий Кайл Лоури должен начать сегодняшнюю встречу с первых минут.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Винсент принял участие в 15 играх, набирая в среднем 13,1 очка, 4,1 передачи и 1,6 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 41,7, трёхочковых — 37,5.

Ранее главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра в резкой форме отреагировал на мнение некоторых специалистов, которые считали фаворитом финальной серии Восточной конференции «Селтикс», а не его команду.