«Майами» в плей-офф одержал 18 побед, когда Гейб Винсент выходил в старте

Разыгрывающий «Майами Хит» Гейб Винсент не примет участия в пятом матче финала плей-офф НБА в Восточной конференции с «Бостон Селтикс» (3-1 в серии) из-за травмы.

Примечательно, что баскетболисты «Майами» в плей-офф суммарно одержали 18 побед и потерпели пять поражений, когда Винсент начинал игры в качестве игрока стартовой пятёрки.

Повреждение Геба Винсента: Гейб Винсент пропустит пятый матч серии с «Бостоном»

Напомним, у 26-летнего баскетболиста проблемы с голеностопом. Игрок получил повреждение во время четвёртого матча нынешней серии с «Бостоном». Разыгрывающий Кайл Лоури должен начать сегодняшнюю встречу с первых минут.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Винсент принял участие в 15 играх, набирая в среднем 13,1 очка, 4,1 передачи и 1,6 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 41,7, трёхочковых — 37,5.