Стали известны финансовые запросы Джоша Харта

Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Джош Харт при проведении переговоров с нынешним клубом по поводу продления контракта рассчитывает на среднюю зарплату в размере $ 18 млн в год. Об этом сообщает Yahoo Sports.

Действующий контракт 28-летнего баскетболиста истекает по истечении сезона-2023/2024 ($ 12,96 млн). В феврале этого года «Портленд Трэйл Блэйзерс» обменял защитника в «Нью-Йорк».

В нынешнем розыгрыше плей-офф Харт принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 10,4 очка, 7,4 подбора и 2,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 47,9, трёхочковых — 31,3.

Ранее инсайдер НБА Майкл Скотто выразил мнение, что разыгрывающий «Никс» Деррик Роуз по итогам может вернуться в «Чикаго Буллз», где начинал профессиональную карьеру.