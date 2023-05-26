Стали известны финансовые запросы Джоша Харта
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Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Джош Харт при проведении переговоров с нынешним клубом по поводу продления контракта рассчитывает на среднюю зарплату в размере $ 18 млн в год. Об этом сообщает Yahoo Sports.
Действующий контракт 28-летнего баскетболиста истекает по истечении сезона-2023/2024 ($ 12,96 млн). В феврале этого года «Портленд Трэйл Блэйзерс» обменял защитника в «Нью-Йорк».
В нынешнем розыгрыше плей-офф Харт принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 10,4 очка, 7,4 подбора и 2,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 47,9, трёхочковых — 31,3.
Ранее инсайдер НБА Майкл Скотто выразил мнение, что разыгрывающий «Никс» Деррик Роуз по итогам может вернуться в «Чикаго Буллз», где начинал профессиональную карьеру.
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