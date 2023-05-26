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Дабл-дабл Тейтума позволил «Бостону» одержать вторую победу подряд в серии с «Майами»

Дабл-дабл Тейтума позволил «Бостону» одержать вторую победу подряд в серии с «Майами»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся пятый матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 110:97.

У хозяев результативностью отметился Джейсон Тейтум. На его счету дабл-дабл: 21 очко, восемь подборов и 11 результативных передач. Помимо Джейсона, трое игроков «Бостона» набрали более 20 очков: Джейлен Браун (21), Деррик Уайт (24) и Маркус Смарт (23).

Лидер «Майами» Джимми Батлер отметился 14 очками, пятью подборами и тем же количеством ассистов. А Данкан Робинсон набрал 18 очков, четыре подбора и девять передач со скамейки запасных. У Бэма Адебайо — 16 очков и восемь подборов.

Счёт в серии — 3-2 в пользу «Майами». Следующий матч пройдёт в Майами. Победитель противостояния выйдет в финал НБА.

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 5-й матч
26 мая 2023, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
110 : 97
Майами Хит
Майами
Бостон Селтикс: Уайт - 24, Смарт - 23, Браун - 21, Тейтум - 21, Уильямс - 6, Уильямс - 6, Хорфорд - 6, Хозер - 3, Брогдон, Галлинари, Гриффин, Корнет, Мускала, Притчард, Шампани
Майами Хит: Робинсон - 18, Адебайо - 16, Хайсмит - 15, Батлер - 14, Мартин - 14, Лав - 6, Лоури - 5, Зеллер - 4, Страс - 3, Юртсевен - 2, Винсент, Йович, Оладипо, Хаслем, Хироу

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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