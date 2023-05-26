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Дабл-дабл Тейтума позволил «Бостону» одержать вторую победу подряд в серии с «Майами»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся пятый матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 110:97.

У хозяев результативностью отметился Джейсон Тейтум. На его счету дабл-дабл: 21 очко, восемь подборов и 11 результативных передач. Помимо Джейсона, трое игроков «Бостона» набрали более 20 очков: Джейлен Браун (21), Деррик Уайт (24) и Маркус Смарт (23).

Лидер «Майами» Джимми Батлер отметился 14 очками, пятью подборами и тем же количеством ассистов. А Данкан Робинсон набрал 18 очков, четыре подбора и девять передач со скамейки запасных. У Бэма Адебайо — 16 очков и восемь подборов.

Счёт в серии — 3-2 в пользу «Майами». Следующий матч пройдёт в Майами. Победитель противостояния выйдет в финал НБА.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.