Шакил О′Нил — Лионелю Месси: люблю тебя, брат, ты лучший

Член Зала славы, а ныне эксперт TNT Шакил О′Нил обратился к нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси. Четырёхкратный чемпион НБА оставил короткое сообщение для аргентинца после матча между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит» (116:99).
«Я хочу сказать тебе, что я люблю тебя. Я люблю тебя, брат, ты лучший», – приводит слова О’Нила TyC Sports.
В Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О'Нил выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он суммарно завоевал четыре чемпионских титула.
О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.
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