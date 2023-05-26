Джейсон Тейтум совершил нелепую потерю во время пятого матча с «Майами»

Звёздный лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум во время пятого матча финала плей-офф НБА в Восточной конференции с «Майами Хит» (110:97, 2-3 в серии) стал автором курьёзного момента.

Так, в начале заключительной четверти Тейтум при попытке уйти в быстрый отрыв отдал неточную передачу партнёру по команде защитнику Джейлену Брауну. В результате этого форварду «Бостона» была засчитана потеря.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 25-летний Тейтум принял участие в 18 играх, набирая в среднем 27,7 очка, делая 10,4 подбора и 5,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,6, трёхочковых — 34,2.