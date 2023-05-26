Бриттни Грайнер одержала первую победу в составе «Финикса» после возвращения

Баскетболистка «Финикс Меркури» Бриттни Грайнер помогла команде выиграть первую игру в новом сезоне женской НБА, сообщает Daily Mail.

Победа одержана в матче с «Миннесотой Линкс» со счётом 90:81. Грайнер закончила матч с 19 очками, тем самым став второй баскетболисткой встречи по результативности. Также в активе Бриттни восемь подборов и одна результативная передача.

В предыдущем матче, несмотря на поражение «Финикс Меркури» от «Чикаго Скай» со счётом 69:75, 32-летняя центровая также показала отличные цифры: 27 очков, 10 подборов и четыре блок-шота.

Матч с «Чикаго» стал первым домашним для американки. Болельщики стоя аплодировали вернувшейся спортсменке во время церемонии перед матчем.

С возвращением Грайнер рейтинги женской НБА заметно выросли.