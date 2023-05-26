Бриттни Грайнер одержала первую победу в составе «Финикса» после возвращения

Баскетболистка «Финикс Меркури» Бриттни Грайнер помогла команде выиграть первую игру в новом сезоне женской НБА, сообщает Daily Mail.
Победа одержана в матче с «Миннесотой Линкс» со счётом 90:81. Грайнер закончила матч с 19 очками, тем самым став второй баскетболисткой встречи по результативности. Также в активе Бриттни восемь подборов и одна результативная передача.
В предыдущем матче, несмотря на поражение «Финикс Меркури» от «Чикаго Скай» со счётом 69:75, 32-летняя центровая также показала отличные цифры: 27 очков, 10 подборов и четыре блок-шота.
Матч с «Чикаго» стал первым домашним для американки. Болельщики стоя аплодировали вернувшейся спортсменке во время церемонии перед матчем.
С возвращением Грайнер рейтинги женской НБА заметно выросли.
- 26 мая 2023
-
10:18
-
10:04
-
09:35
-
09:00
-
08:55
-
07:53
-
06:12
-
05:45
-
04:50
-
03:55
-
03:03
-
02:22
-
01:52
-
00:52
-
00:10
- 25 мая 2023
-
22:38
-
22:24
-
21:34
-
20:28
-
19:51
-
18:44
-
18:02
-
17:59
-
16:26
-
15:57
-
15:46
-
15:15
-
14:39
-
14:20
-
14:15
-
13:54
-
13:20
-
12:51
-
11:56
-
11:11