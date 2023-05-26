Джимми Батлер — о противостоянии с «Бостоном»: мы знаем, что можем выиграть эту серию

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер прокомментировал второе подряд поражение в серии с «Бостон Селтикс».

«Мы просто должны играть лучше, особенно в начальных отрезках матча. Мы должны затруднить им их игру, они вошли в ритм сразу же с начала игры. Но мы всегда будем оставаться позитивными. Мы знаем, что мы можем, что мы выиграем эту серию», — сказал Батлер во время послематчевой пресс-конференции.

Сегодняшний матч в рамках серии финала Восточной конференции закончился победой «Бостона» со счётом 110:97. «Селтикс» одержали вторую победу подряд, тем самым счёт серии — 3-2 в пользу «Майами». Команда из штата Массачусетс нацелена совершить исторический камбэк — никто в истории лиги не выигрывал серию, уступая по ходу 0-3.