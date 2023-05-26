Бэм Адебайо: мы всегда были уверены в себе, и это никуда не пропадёт

Центровой «Майами Хит» Эдрис Адебайо прокомментировал второе подряд поражение в матче с «Бостон Селтикс».
«Почему мы должны потерять уверенность? Когда мы начали наш путь в этом плей-офф — никто не верил в нас. Все думали, что мы вылетим в первом раунде, потом все думали, что мы вылетим во втором раунде. А теперь мы в одной победе от финала НБА. Мы всегда были уверены в себе, и это никуда не пропадёт», — заявил Адебайо на послематчевой пресс-конференции.
Сегодняшний матч в рамках серии финала Восточной конференции закончился победой «Бостона» со счётом 110:97. «Селтикс» одержали вторую победу подряд, счёт серии стал 3-2 в пользу «Майами». Команда из штата Массачусетс нацелена совершить исторический камбэк — никто в истории лиги не выигрывал серию, уступая по ходу 0-3.
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