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Эрик Споэльстра: какая разница, какое у нас настроение? У нас брутальная команда

Эрик Споэльстра: какая разница, какое у нас настроение? У нас брутальная команда
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Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра отреагировал на второе подряд поражение в серии с «Бостон Селтикс».

«Обеспокоены ли мы этими двумя поражениями? Какая разница, какое у нас настроение? У нас брутальная команда, так что фактор наших чувств тут сильно переоценён», — сказал Споэльстра во время послематчевой пресс-конференции.

Как прошёл матч «Бостон» — «Майами»:
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Сегодняшний матч в рамках серии финала Восточной конференции закончился победой «Бостона» со счётом 110:97. «Селтикс» одержали вторую победу подряд, счёт серии стал 3-2 в пользу «Майами». Команда из штата Массачусетс нацелена совершить исторический камбэк — никто в истории лиги не выигрывал серию, уступая по ходу 0-3. Следующий матч пройдёт в Майами. Потенциальный седьмой матч серии пройдёт в Бостоне.

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