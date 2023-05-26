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Брюс Браун — о Джеймсе Хардене: когда он покинул «Бруклин», вся раздевалка затихла

Брюс Браун — о Джеймсе Хардене: когда он покинул «Бруклин», вся раздевалка затихла
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Защитник «Денвер Наггетс» Брюс Браун вспомнил о том, как поменялась атмосфера в «Бруклин Нетс» после ухода звёздного разыгрыващего Джеймса Хардена.

«Когда он покинул «Бруклин», вся раздевалка затихла. Мы перестали быть единым целым. Джеймс был прекрасным партнёром по команде — на площадке и за её пределами. Он один из лучших людей, с которым мне доводилось играть. Он человек другой породы», — приводит слова Брауна NBACentral в своих социальных сетях.

Харден провёл в «Бруклине» всего лишь год. В середине сезона-2021/2022 он запросил обмен из клуба, будучи недовольным перспективами команды и общей атмосферой. Джеймс был обменян в «Филадельфию Сиксерс». В нынешнем сезоне «Сиксерс» уступили «Бостон Селтикс» в серии второго раунда со счётом 3-4.

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