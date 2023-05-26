Эксперт объяснил, почему Леброн не должен уходить в «Уорриорз», приведя в пример Джордана

Эксперт и комментатор ESPN Майкл Уилбон поделился мнением о вероятном переходе звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в «Голден Стэйт Уорриорз», чтобы играть в команде со Стефеном Карри.

«Я бы не хотел этого видеть. Знаете, чего мне никогда не хотелось? Я никогда не хотел увидеть, чтобы «Буллз» проиграли «Пистонс», и я никогда не сидел с мыслями о том, что было бы хорошо, играй Майкл Джордан в одной команде с Айзеей Томасом, Джеймсом Эдвардсом и Биллом Лэймбиром.

И всё же дуэту — быть? «Брак, заключённый на небесах». Эксперт — о возможной игре Леброна и Карри за один клуб

Я об этом не думал. Играй там, где играешь. Добейтесь всего там, где находишься. Ну да, я старый и злой. Побеждай там. Если ты величайший игрок в истории, зачем тебе Карри?» — приводит слова Уилбона Fadeaway World.