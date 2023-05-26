Пол Пирс: Тейтум может стать одним из величайших игроков в истории

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс высоко оценил игру нынешнего лидера команды Джейсона Тейтума.

«Селтикс» борются за выход в финал НБА. В полуфинальной серии с «Майами Хит» они после пяти матчей уступают — 2-3. При этом «Бостон» проиграл три первые игры в противостоянии.

«Тейтум — звезда своего поколения. Посмотрите на его достижения в карьере в столь юном возрасте. Рекорд по очкам в Матче всех звёзд, рекорд по очкам в седьмом матче. Он устанавливает всё новые рекорды НБА, неизменно выходит в финал конференции и в первом, и во втором сезонах.

Тейтум сейчас в таком ритме, который может позволить ему стать одним из величайших игроков в истории. У меня нет здесь личных интересов, я просто признаю сильные выступления игрока», — приводит слова Пирса Fadeaway World.