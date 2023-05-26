Пол Пирс: Тейтум может стать одним из величайших игроков в истории

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс высоко оценил игру нынешнего лидера команды Джейсона Тейтума.
«Селтикс» борются за выход в финал НБА. В полуфинальной серии с «Майами Хит» они после пяти матчей уступают — 2-3. При этом «Бостон» проиграл три первые игры в противостоянии.
«Тейтум — звезда своего поколения. Посмотрите на его достижения в карьере в столь юном возрасте. Рекорд по очкам в Матче всех звёзд, рекорд по очкам в седьмом матче. Он устанавливает всё новые рекорды НБА, неизменно выходит в финал конференции и в первом, и во втором сезонах.
Тейтум сейчас в таком ритме, который может позволить ему стать одним из величайших игроков в истории. У меня нет здесь личных интересов, я просто признаю сильные выступления игрока», — приводит слова Пирса Fadeaway World.
- 26 мая 2023
-
19:10
-
18:28
-
17:39
-
16:34
-
16:05
-
15:35
-
15:00
-
14:48
-
14:44
-
13:56
-
13:20
-
12:36
-
12:00
-
11:47
-
11:11
-
10:54
-
10:40
-
10:18
-
10:04
-
09:35
-
09:00
-
08:55
-
07:53
-
06:12
-
05:45
-
04:50
-
03:55
-
03:03
-
02:22
-
01:52
-
00:52
-
00:10
- 25 мая 2023
-
22:38
-
22:24
-
21:34