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Пол Пирс: Тейтум может стать одним из величайших игроков в истории

Пол Пирс: Тейтум может стать одним из величайших игроков в истории
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс высоко оценил игру нынешнего лидера команды Джейсона Тейтума.

«Селтикс» борются за выход в финал НБА. В полуфинальной серии с «Майами Хит» они после пяти матчей уступают — 2-3. При этом «Бостон» проиграл три первые игры в противостоянии.

Как прошёл матч «Бостон» — «Майами»:
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«Тейтум — звезда своего поколения. Посмотрите на его достижения в карьере в столь юном возрасте. Рекорд по очкам в Матче всех звёзд, рекорд по очкам в седьмом матче. Он устанавливает всё новые рекорды НБА, неизменно выходит в финал конференции и в первом, и во втором сезонах.

Тейтум сейчас в таком ритме, который может позволить ему стать одним из величайших игроков в истории. У меня нет здесь личных интересов, я просто признаю сильные выступления игрока», — приводит слова Пирса Fadeaway World.

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