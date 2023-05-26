Джейлен Браун: «Майами» пожалеет, если даст нам выиграть ещё раз

Звёздный защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался о второй победе своей команды в пятом матче финальной серии Восточной конференции с «Майами Хит» со счётом 110:97.

«Бостон», таким образом, сократил отставание от «Майами» в этом противостоянии. Счёт 3-2 в пользу «Хит», шестая игра состоится 28 мая.

«Они позволили нам выиграть уже два матча. «Майами» может пожалеть, если даст нам победить ещё раз», — приводит слова Брауна Sportskeeda.

Стоит отметить, что в истории Национальной баскетбольной ассоциации никому не удавалось отыграться в серии плей-офф, проигрывая по ходу неё 0-3.

Победитель противостояния встретится в финале НБА с «Денвер Наггетс».