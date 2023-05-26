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Джимми Батлер: в двух последних играх «Майами» не были собой, но это поправимо

Джимми Батлер: в двух последних играх «Майами» не были собой, но это поправимо
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Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер высказался о поражении своей команды в пятом матче финальной серии Восточной конференции с «Бостон Селтикс» со счётом 97:110.

Счёт серии 3-2 в пользу «Хит», шестая игра состоится 28 мая. Стоит отметить, что в истории Национальной баскетбольной ассоциации никому не удавалось отыграться в серии плей-офф, проигрывая по ходу неё 0-3.

«Всё дело в том, что в последних двух матчах мы не были сами собой. Так уж вышло. Мы перестали отрабатывать в обороне до конца, потом начали промахиваться в ненужных ситуациях. Но это легко исправить. Надо играть с большим старанием с первой минуты. Но мы будем максимально последовательными и стабильными», — цитирует Батлера ESPN.

Победитель противостояния сыграет в финале НБА с «Денвер Наггетс».

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