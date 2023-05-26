Ричардс Джефферсон об игре Йокича в плей-офф: это один из лучших перформансов всех времён

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне эксперт Ричард Джефферсон прокомментировал игру сербского центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича.

«Если Йокич выиграет титул, продолжая демонстрировать подобную статистику, то это будет один из величайших походов в плей-офф из всех, что мы видели. Никола сейчас набирает в среднем трипл-дабл с 30 очками. Он прошёл Дюрант, прошёл «Лейкерс». Если Йокич принесёт титул команде, то сможете показать другой такой путь в плей-офф, чтобы бы был примерно таким же от начала и до конца?

Это один из лучших перформансов всех времён. Не знаю, как оценивать Йокича после двух званий MVP, но то, что он делает в этом плей-офф — одна из самых впечатляющих вещей, что были в истории баскетбола», — цитирует Джефферсона Fadeaway World.