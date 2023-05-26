Главный тренер «Денвера» Мэлоун: «Лейкерс» уже на рыбалке, а мы ещё играем
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун высказался о том, что медиа уделяют больше внимания «Лос-Анджелес Лейкерс», а не его команде, несмотря на то что «озёрники» уже вылетели из плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Если кому-то хочется по-прежнему говорить о «Лейкерс» и финале НБА, то это их дело. Однако они уже на рыбалке, а мы всё ещё играем», — сказал Мэлоун на пресс-конференции, организованной НБА.
Напомним, «Денвер» и «Лейкерс» встречались в финале Западной конференции. «Наггетс» выиграли все четыре матча в серии и вышли в финал НБА, где им предстоит сыграть с победителем противостояния между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит».
Стоит отметить, что «Денвер» впервые в своей истории вышел в финал НБА.
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