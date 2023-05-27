Кендрик Перкинс высказался по поводу возможного завершения карьеры Леброна Джеймса

Бывший игрок НБА, а ныне авторитетный эксперт Кендрик Перкинс прокомментировал возможное завершение профессиональной карьеры звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Он не верит в подобное. Ни за что, чёрт возьми, Леброн не уйдёт без прощального тура. Его послание было прямо направлено Робу Пелинке (генменеджер «Лейкерс». — Прим. «Чемпионата») и Джинни Басс (владелец «Лейкерс». — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Перкинс в эфире программы First Take.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 38-летний Джеймс принял участие в 16 играх, набирая в среднем 24,5 очка, 9,9 подбора и 6,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 49,8, трёхочковых — 26,4.
Напомним, следующий сезон может стать для Леброна Джеймса 21-м в рамках НБА. Он четырежды становился чемпионом лиги.
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