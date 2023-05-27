Пол Джордж высказался о Беннедикте Матурине, сравнив его с Дуэйном Уэйдом

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж комплиментарно высказался об атакующем защитнике «Индианы Пэйсерс» Беннедикте Матурине. Джордж также сравнил 20-летнего игрока с трёхкратным чемпионом НБА Дуэйном Уэйдом.
«В него будто уже вселился пёс… Он мне напоминает Дуэйна Уэйда. Для «Индианы» — это именно то, что им нужно», — сказал Джордж в подкасте Podcast P with Paul George.
Матурин был выбран на драфте 2022 года под общим шестым номером. Действующий контракт баскетболиста рассчитан до конца сезона-2025/2026 (последние два года — опция команды).
В минувшем регулярном сезоне защитник принял участие в 78 матчах, набирая в среднем 16,7 очка, 4,1 подбора и 1,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 43,4, трёхочковых — 32,3.
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