Пол Джордж высказался о Беннедикте Матурине, сравнив его с Дуэйном Уэйдом

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж комплиментарно высказался об атакующем защитнике «Индианы Пэйсерс» Беннедикте Матурине. Джордж также сравнил 20-летнего игрока с трёхкратным чемпионом НБА Дуэйном Уэйдом.

«В него будто уже вселился пёс… Он мне напоминает Дуэйна Уэйда. Для «Индианы» — это именно то, что им нужно», — сказал Джордж в подкасте Podcast P with Paul George.

Матурин был выбран на драфте 2022 года под общим шестым номером. Действующий контракт баскетболиста рассчитан до конца сезона-2025/2026 (последние два года — опция команды).

В минувшем регулярном сезоне защитник принял участие в 78 матчах, набирая в среднем 16,7 очка, 4,1 подбора и 1,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 43,4, трёхочковых — 32,3.