Источник: «Даллас» отталкивается от того, что сохранит Кайри Ирвинга в команде
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Sports Illustrated поделились инсайдом о том, что «Даллас Маверикс» планируют межсезонье с целью постройки команды вокруг Луки Дончича и Кайри Ирвинга.
Ирвинг станет свободным агентом в ближайшее межсезонье. В середине сезона он был обменян из «Бруклин Нетс» в «Даллас». Техасская команда хочет сохранить игрока, за которого безвовратно отдала активы. Несмотря на яркую индивидуальную статистику двух лидеров, «Даллас» не смогли выйти даже в зону плей-ин, заняв 11 место в Западной конференции.
«Маверикс» закончили сезон с 24 защитным рейтингом в лиге. Команда будет пытаться искать хороших игроков в обороне, чтобы сбалансировать двух звёздных игроков.
В последние недели начали появляться слухи о возможном переходе Кайри в «Лос-Анджелес Лейкерс».
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