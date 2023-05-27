Чарльз Баркли: «Майами» не может победить, когда «Бостон» играет хорошо

Аналитик шоу Inside the NBA и член Зала Славы баскетбола Чарльз Баркли высказал своё мнение о серии в рамках финала Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит».

«Майами» не может победить «Бостон», когда тот хорошо играет. Есть причина, по которой изначально все ставили на «Селтикс». Тем не менее, есть разочарование в «Бостоне», который не может показывать стабильный уровень на таком важном отрезке сезона.

У них была видна эта нестабильность, ещё начиная с серии с «Атлантой». Но если они сыграют как в четвёртом и пятом матче серии, тогда у «Майами» нет шансов. «Хит» знают, что реальная седьмая игра для них — это шестой матч у них дома», — сказал Баркли в эфире NBA on TNT.

Шестая игра серии пройдёт в Майами 28 мая и начнётся в 3:30 мск.