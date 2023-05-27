Брюс Браун забавно отреагировал на вопрос про Янниса Адетокунбо

Защитник «Денвер Наггетс» Брюс Браун во время пресс-конференции выразил недоумение на вопрос о звёздном форварде «Милуоки Бакс» Яннисе Адетокунбо.
Журналист: «Чему вы научились после ваших битв с Яннисом Адетокунбо, что поможет вам в финале?»
Браун: «С Яннисом?»
Журналист: «Ну да».
Браун: «Э-мм… ничему».
Слова забавного диалога с пресс-конференции приведены ClutchPoints в своих социальных сетях.
В «Наггетс» Браун проводит свой лучший сезон в карьере. Будучи главным игроком со скамейки в плей-офф он набирает в среднем 12,2 очка и 3,9 подбора. «Денвер» вышел в финал НБА и встретится с представителем Восточной конференции, которым станет или «Бостон Селтикс» или «Майами Хит».
В составе «Бруклин Нетс» Браун встречался с Адетокунбо во время второго раунда Востока в плей-офф 2021 году. «Нетс» драматично проиграли в серии со счётом 3-4.
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