Скотти Пиппен: Леброн станет величайшим статистическим игроком в истории баскетбола

Легендарный в прошлом игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Скотти Пиппен высказался о звёздном форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе и порассуждал на тему его места среди величайших баскетболистов в истории.
«Леброн — величайший победитель. Его критикуют, но он заметно вырос. Он никогда не был тем, кто отвечает за реализацию, не был тем, кто исполнит решающий бросок. Он никогда не был хорош в этом, я сказал так ещё несколько лет назад и меня раскритиковали. Когда Леброн завершит карьеру, то будет величайшим статистическим игроком в истории баскетбола. Аналогов просто нет, его не с кем сравнить.
Делает ли это его величайшим игроком? Пусть этот вопрос останется открытым для дебатов, потому что я не верю, что так становятся величайшими. Баскетбол — командная игра, один игрок не может делать всё сам», — сказал Пиппен в Gimme The Hot Sauce Podcast.
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