Кто станет победителем шестого матча серии «Бостон» — «Майами»?

Завтра, 28 мая, пройдёт шестой матч финала плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» примет «Бостон Селтикс». Начало игры — в 3:30 мск. Счёт в серии — 3-2 в пользу подопечных Эрика Споэльстры.
В случае победы «Майами» флоридский коллектив выйдет в финал Национальной баскетбольной ассоциации, где встретится с «Денвер Наггетс». «Денвер» в финале Запада обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 4-0.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и выбрать победителя завтрашней встречи.
Напомним, в прошлом матче между «Бостоном» и «Майами» у хозяев результативностью отметился Джейсон Тейтум. На его счету дабл-дабл: 21 очко, восемь подборов и 11 результативных передач. Помимо Джейсона, трое игроков «Бостона» набрали более 20 очков: Джейлен Браун (21), Деррик Уайт (24) и Маркус Смарт (23).
Лидер «Майами» Джимми Батлер отметился 14 очками, пятью подборами и тем же количеством передач. Данкан Робинсон набрал 18 очков, сделал четыре подбора и девять передач со скамейки запасных. У Бэма Адебайо — 16 очков и восемь подборов.
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