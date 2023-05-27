Пиппен: Джордан был ужасным игроком до моего перехода в «Чикаго»
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Легендарный в прошлом игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Скотти Пиппен поделился мнением о своём бывшем партнёре по «Чикаго Буллз» Майкле Джордане.
«Я видел игру Майкла Джордана перед тем, как перешёл в «Чикаго» и вы сами это тоже видели. До моего перехода туда Майкл был ужасным игроком. Он был ужасен с точки зрения того, чтобы выступать вместе с ним. Он только и делал, что старался решить всё самостоятельно, совершал плохие броски. Но в итоге мы стали настоящей командой и начали побеждать. И все забыли, каким Джордан был раньше, а он тогда был далеко не лучшим», — сказал Пиппен в Gimme The Hot Sauce Podcast.
Майкл Джордан и Скотти Пиппен шесть раз становились чемпионами НБА в составе «Чикаго Буллз».
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