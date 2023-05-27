Источник: Кармело Энтони получал предложения от европейских топ-клубов в нынешнем сезоне

Известный инсайдер Марк Стейн рассказал, что звёздный форвард Кармело Энтони по ходу текущего сезона получал предложения от европейских топ-клубов, но отклонил эти варианты, так как хотел играть только в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Энтони решил, что если будет играть, то только в НБА», — сообщил Стейн в своём блоге.
Напомним, на этой неделе Энтони объявил о завершении профессиональной карьеры. В прошлом сезоне 38-летний форвард выступал за «Лейкерс», который покинул летом и с тех пор пребывал в статусе свободного агента.
За время карьеры в НБА Кармело Энтони играл за такие клубы, как «Денвер Наггетс», «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Энтони является 10-кратным участником Матча всех звёзд НБА (2007, 2008, 2010—2017).
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