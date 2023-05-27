«Не играй в баскетбол». Эй Смит отреагировал на недовольство Кайри Ирвинга
Поделиться
Известный телевизионный эксперт Стивен Эй Смит отреагировал на слова звёздного разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга, который был недоволен обсуждением в медиа вопросов, связанных с его контрактом.
Кайри также призвал не обращать внимания на телевизионных персон.
«Хочу сказать со всем уважением к Кайри Ирвингу, который не хочет, чтобы мы о нём говорили — тогда не играй в баскетбол. Мы говорим о баскетболе. И только Кайри может обижаться на то, что 1+1 = 2. Мы ничего не утверждаем, просто обсуждаем, кто куда мог бы перейти в межсезонье. Кажется, только Ирвинг мог на такое обидеться», — сказал Смит в программе Get Up.
Напомним, ранее в медиа появлялись слухи о том, что Кайри Ирвинг может перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс».
Предварительные планы «Маверикс» по Ирвингу:
Комментарии
- 27 мая 2023
-
14:58
-
13:53
-
12:44
-
11:57
-
10:57
-
10:28
-
09:56
-
08:30
-
07:57
-
07:47
-
07:39
-
07:29
-
06:47
-
06:38
-
06:15
-
05:21
-
04:38
-
00:32
- 26 мая 2023
-
23:38
-
23:18
-
22:22
-
21:18
-
20:33
-
19:48
-
19:10
-
18:28
-
17:39
-
16:34
-
16:05
-
15:35
-
15:00
-
14:48
-
14:44
-
13:56
-
13:20
Партнерский контент