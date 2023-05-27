«Не играй в баскетбол». Эй Смит отреагировал на недовольство Кайри Ирвинга

Известный телевизионный эксперт Стивен Эй Смит отреагировал на слова звёздного разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга, который был недоволен обсуждением в медиа вопросов, связанных с его контрактом.

Кайри также призвал не обращать внимания на телевизионных персон.

«Хочу сказать со всем уважением к Кайри Ирвингу, который не хочет, чтобы мы о нём говорили — тогда не играй в баскетбол. Мы говорим о баскетболе. И только Кайри может обижаться на то, что 1+1 = 2. Мы ничего не утверждаем, просто обсуждаем, кто куда мог бы перейти в межсезонье. Кажется, только Ирвинг мог на такое обидеться», — сказал Смит в программе Get Up.

Напомним, ранее в медиа появлялись слухи о том, что Кайри Ирвинг может перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс».