Леброну потребуется два месяца на восстановление, если ему сделают операцию на стопе

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в межсезонье может перенести операцию на стопе. По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, в случае хирургического вмешательства 38-летний баскетболист будет вынужден восстанавливаться в течение двух месяцев.

Если Леброн перенесёт операцию в ближайшее время, то он успеет вернуться к началу предсезонной подготовки.

Напомним, в конце февраля Леброн получил частичный разрыв сухожилия, в результате чего пропустил один месяц. Однако форвард не восстановился до конца и врачи советовали ему лечь на операцию.

Ранее в ESPN с ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что Леброн будет выступать в следующем сезоне НБА, несмотря на то, что сам он говорил, что подумает о возможном завершении карьеры.