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Перкинс: Адебайо должен доминировать над Хорфордом, не понимаю, почему он так нестабилен

Перкинс: Адебайо должен доминировать над Хорфордом, не понимаю, почему он так нестабилен
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне эксперт Кендрик Перкинс раскритиковал 25-летнего центрового «Майами Хит» Бэма Адебайо.

«Я не понимаю, как так получается. Не понимаю, почему Адебайо настолько нестабилен. Не говорю, что он должен набирать в каждой игре по 40 очков. Но он не имеет права покидать площадку, не совершив 15 подборов. Ты играешь против Эла Хорфорда. Ему 36 лет. Ты намного атлетичнее него, ты должен доминировать в этом противостоянии. Этому нет оправдания», — приводит слова Перкинс Fadeaway World.

В плей-офф НБА нынешнего сезона Бэм Адебайо провёл 16 матчей, в которых набирал в среднем за игру 17,5 очков, совершал 8,9 подбора и отдавал 3,6 результативные передачи.

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