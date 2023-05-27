Пол Джордж объяснил, почему возможный уход Леброна является важным для его карьеры

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж прокомментировал возможное завершение карьеры звездой «Лос-Анджелес Лейкерс» и четырёхкратным чемпионом НБА Леброном Джеймсом.

«Это решение Леброна. Он подарил нам 20 невероятных лет. Безумно расстраиваться из-за его ухода с учётом того, чего он добился в этой игре. Возможно, он может просто взять перерыв, чтобы собраться и вернуться, когда придёт время, чтобы сыграть со своим сыном. Опять же, его удовлетворённость тем, что он ушёл так, как хотел, стала бы отличной частью его карьеры в лиге», – приводит слова Джорджа издание Clutch Points.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 38-летний Джеймс принял участие в 16 играх, в среднем набирая 24,5 очка, делая 9,9 подбора и 6,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 49,8, трёхочковых — 26,4.

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