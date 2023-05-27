«Помолчал бы, папаша». Скотти Пиппен подвергся критике в Сети после слов о Джордане

Известный в прошлом игрок НБА Скотти Пиппен, ранее критично высказавшийся о легендарном соотечественнике Майкле Джордане, не избежал бурной реакции в социальных сетях.
«Я видел игру Майкла Джордана перед тем, как перешёл в «Чикаго», и вы сами это тоже видели. До моего перехода туда Майкл был ужасным игроком. Он был ужасен с точки зрения того, чтобы выступать вместе с ним. Он только и делал, что старался решить всё самостоятельно, совершал плохие броски», – сказал Пиппен в Gimme The Hot Sauce Podcast.
Ниже приведены некоторые из комментариев:
«Господи, Скотт».
«Сделал это (показал в камеру кроссовок фирмы Jordan. – Прим. «Чемпионата»), чтобы Джордан вернулся, но с ним было ужасно играть».
«Помолчал бы, папаша».
«Кажется, Скотт снова пытается найти способ стать актуальным».
«Этот парень жалок».
«Пип выглядит ожесточённым, и я не понимаю почему. Джордан всегда отдавал ему должное за успех команды».
«Да этот чувак пьян, а его вторая попытка [оклеветать Джордана] просто нелепа».
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