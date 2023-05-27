«Помолчал бы, папаша». Скотти Пиппен подвергся критике в Сети после слов о Джордане

Известный в прошлом игрок НБА Скотти Пиппен, ранее критично высказавшийся о легендарном соотечественнике Майкле Джордане, не избежал бурной реакции в социальных сетях.

«Я видел игру Майкла Джордана перед тем, как перешёл в «Чикаго», и вы сами это тоже видели. До моего перехода туда Майкл был ужасным игроком. Он был ужасен с точки зрения того, чтобы выступать вместе с ним. Он только и делал, что старался решить всё самостоятельно, совершал плохие броски», – сказал Пиппен в Gimme The Hot Sauce Podcast.

Ниже приведены некоторые из комментариев:

«Господи, Скотт».

«Сделал это (показал в камеру кроссовок фирмы Jordan. – Прим. «Чемпионата»), чтобы Джордан вернулся, но с ним было ужасно играть».

«Помолчал бы, папаша».

«Кажется, Скотт снова пытается найти способ стать актуальным».

«Этот парень жалок».

«Пип выглядит ожесточённым, и я не понимаю почему. Джордан всегда отдавал ему должное за успех команды».

«Да этот чувак пьян, а его вторая попытка [оклеветать Джордана] просто нелепа».