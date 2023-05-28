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НБА начала расследование в отношении предположительного фейк-аккаунта судьи

НБА начала расследование в отношении предположительного фейк-аккаунта судьи
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НБА начала официальное расследование, касаемо судьи Эрика Льюиса, сообщает инсайдер Марк Стейн. В середине недели пользователи социальных сетей обнаружили подозрительный аккаунт. Посты профиля во многом заключались в защите судей, в особенности чаще всего в защите Льюиса. Принимая во внимание недостаточное количество подписок и недостаточное количество личной информации в профиле — аккаунт выглядит как фейк.

Эрик Льюис также успел оказаться в конфликте с фанатами «Лос-Анджелес Лейкерс. Льюис допустил несколько спорных решений в играх „Лейкерс“ против „Бостона“, а также подозрительный профиль неоднократно вступал в дискусиии с болельщиками „Лос-Анджелес Лейкерс“.

С момента открытия у аккаунта появилось более 100 подписчиков.

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