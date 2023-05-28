Ник Нёрс отказался возглавлять «Милуоки»

Известнейший инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски вчера сообщил о том, что «Милуоки Бакс» находятся на последних этапах заключения соглашения с новым тренером — Эдрианом Гриффином. Стало известно, что Ник Нёрс, который считался одним из кандидатов на должность, собственноручно вывел себя из списка, сообщает Yahoo Sports в своих социальных сетях.

Ник Нёрс был уволен из «Торонто Рэпторс» по итогам нынешнего регулярного сезона. Канадская команда не смогла выйти в плей-офф. В 2019 году Ник добился чемпионского титула с «Рэпторс».

«Бакс» уволили Майка Буденхольцера после неудачной серии в рамках первого раунда Восточной конференции с «Майами Хит», где команда из Висконсина сенсационно уступила со счётом 1-4.