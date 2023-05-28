Тайлер Хирроу и Стэн ван Ганди обменялись колкими заявлениями

Защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу и бывший тренер, а ныне комментатор Стэн ван Ганди вступили в заочную словесную баталию.

«Вы знаете причину номер один, почему «Майами» нужно, чтобы Хирроу поскорее вернулся после травмы? Потому что его наряды, когда он сидит на скамейке, очень плохи. Пусть поскорее возвращается в игровую форму», — заявил ван Ганди.

«Моё чувство стиля такое же плохое, как его уровень тренерства», — ответил Хирроу в своих социальных сетях.

«Некоторые парни очень чувствительны, другие же могут посмеяться над собой. Молодые парни в нынешнее время становятся слишком обидчивыми», — подвёл итог Стэн.

Во время серии первого раунда Хирроу получил травму руки. По последним сообщениям, игрок не сможет вернуться на площадку до конца плей-офф.