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Сербский молодой игрок «Майами» — о Йокиче: он вдохновляет всех граждан страны

Сербский новичок «Майами Хит» Никола Йович рассказал о значении фигуры его соотечественника, центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича в их стране.

«Он вдохновляет не только всех наших баскетболистов, но и вообще всех граждан страны», — приводит слова Йовича NBA on ESPN в своих социальных сетях.

Йокич вывел «Денвер Наггетс» в первый финал в истории организации. Команда из Колорадо встретится с победителем противостояния «Бостон Селтикс» и «Майами Хит».

28-летний серб является двукратным обладателем награды MVP, а также пятикратным участником Матча всех звёзд.

По итогам нынешнего регулярного сезона Никола в среднем набирал 24,5 очка, делал 11,8 подборов и 9,8 результативных передач. «Денвер» занял первое место в Западной конференции.