Джейлен Бэрфорд: Краснодар – семейный город, здесь есть, чем заняться вместе с детьми

Американский защитник «Локомотив-Кубань» Джейлен Бэрфорд рассказал о своих впечатлениях от Краснодара, а также о том, благодаря чему команде получилось сделать впечатляющий рывок в плей-офф Единой Лиги ВТБ.
«Нравится ли мне жить в Краснодаре? А то! И моей семье тут хорошо. Жена с сыном приезжали ко мне в начале года – думаю, им очень понравилось. Краснодар – семейный город, здесь есть, чем заняться вместе с детьми. Так что им было по кайфу. Я даже так скажу: когда они уехали обратно в США, фанаты закидали меня сообщениями, где жена и сын. Похоже, они в Краснодаре гораздо популярнее, чем я.
За счёт мы резко преобразились в плей-офф? Мы начали играть жёстче, стали обращать внимание на то, как играем мы сами, а не соперник. Тренеры постоянно нам твердили, чтобы мы сосредоточились на себе – и это в итоге сработало: мы сплотились, начали классно играть и получать от этого удовольствие. Надеюсь, очень надеюсь, что в следующем сезоне мы не упустим эту волну», — приводит слова Бэрфорда официальный сайт ПБК «Локомотив-Кубань».
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