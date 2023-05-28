Эрик Споэльстра: я не знаю, как, но мы выиграем эту серию
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Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра прокомментировал третье поражение команды подряд в серии с «Бостон Селтикс».
«Сумасшедшая серия. На данный момент я не знаю, как [мы это сделаем], но мы выиграем эту серию. Мы просто выйдем и сделаем это. Про это будут все наши мысли в ближайшие 48 часов. В этом сезоне нам ничего легко и просто так не доставалось. Мы постоянно выбираем тяжёлый, а не лёгкий путь.
Как прошёл матч «Майами» — «Бостон»:
По-видимому, так нам суждено. Мы хотим закончить дело прямо сейчас, готовы хоть сейчас снова выйти и отыграть 48 минут. Но нам придётся нам подождать, мы сделаем это в Бостоне», — приводит слова Споэльстры с послематчевой пресс-конференции Hoop Central в своих социальных сетях.
Седьмая, решающая игра серии состоится 30 мая в Бостоне.
Главный герой матча «Майами» — «Бостон»:
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