Маркус Смарт — о победном попадании Уайта: самое идеальное время узнать про Деррика

Атакующий защитник, один из лидеров «Бостон Селтикс» Маркус Смарт высказался об одноклубнике, разыгрывающем Деррике Уайте после шестого матча финала плей-офф НБА в Восточной конференции с «Майами Хит» (104:103, 3-3 в серии).

«Если вы ранее не слышали о Деррике Уайте и не знали его как баскетболиста, то сейчас самое идеальное время», — сказал Смарт в послематчевом интервью.

Напомним, уступая в счёте 102:103, в последней атаке гостей Уайт смог отправить мяч в корзину после промаха Смарта, принеся таким образом «Бостону» победу.

Счёт в серии стал 3-3. Командам теперь предстоит провести решающий матч. Решающая встреча пройдёт в Бостоне. Победитель противостояния выйдет в финал НБА, где встретится с «Денвер Наггетс».