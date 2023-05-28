Маркус Смарт — о победном попадании Уайта: самое идеальное время узнать про Деррика
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Атакующий защитник, один из лидеров «Бостон Селтикс» Маркус Смарт высказался об одноклубнике, разыгрывающем Деррике Уайте после шестого матча финала плей-офф НБА в Восточной конференции с «Майами Хит» (104:103, 3-3 в серии).
«Если вы ранее не слышали о Деррике Уайте и не знали его как баскетболиста, то сейчас самое идеальное время», — сказал Смарт в послематчевом интервью.
Главный герой матча «Майами» — «Бостон»:
Напомним, уступая в счёте 102:103, в последней атаке гостей Уайт смог отправить мяч в корзину после промаха Смарта, принеся таким образом «Бостону» победу.
Счёт в серии стал 3-3. Командам теперь предстоит провести решающий матч. Решающая встреча пройдёт в Бостоне. Победитель противостояния выйдет в финал НБА, где встретится с «Денвер Наггетс».
Как прошёл матч «Майами» — «Бостон»:
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