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Деррик Уайт — о победном броске: мы просто счастливы, что выиграли

Деррик Уайт — о победном броске: мы просто счастливы, что выиграли
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Защитник «Бостон Селтикс» Деррик Уайт рассказал о моменте, когда сделал победный бросок в шестом матче серии с «Майами Хит» (104:103, 3-3 в серии).

«Я был тем, кто отдавал первую передачу. На мне был Гейб Винсент, он своими руками пытался перекрывать открывание Джейсона Тейтума. У них также получилось прикрыть Джейлена Брауна. Смарт оказался открыт, я отдал передачу ему. В итоге я остался свободен, поэтому когда Маркус исполнил бросок, я просто попытался прибежать на подбор. Мяч пришёл ко мне, я сделал бросок. Бросок чувствовался хорошо.

Главный герой матча «Майами» — «Бостон»:
Деррик Уайт подарил нам седьмой матч! Мы определённо скажем ему спасибо
Видео
Деррик Уайт подарил нам седьмой матч! Мы определённо скажем ему спасибо

Мы просто счастливы, что смогли победить. Каким бы путём нам ни пришлось это сделать, мы сделаем это», — приводит слова Уайта с послематчевой пресс-конференции ClutchPoints в своих социальных сетях.

Как прошёл матч «Майами» — «Бостон»:
Это какое-то безобразие в хорошем смысле! Деррик Уайт принёс победу «Бостону»
Live
Это какое-то безобразие в хорошем смысле! Деррик Уайт принёс победу «Бостону»
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