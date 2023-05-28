Деррик Уайт — о победном броске: мы просто счастливы, что выиграли

Защитник «Бостон Селтикс» Деррик Уайт рассказал о моменте, когда сделал победный бросок в шестом матче серии с «Майами Хит» (104:103, 3-3 в серии).

«Я был тем, кто отдавал первую передачу. На мне был Гейб Винсент, он своими руками пытался перекрывать открывание Джейсона Тейтума. У них также получилось прикрыть Джейлена Брауна. Смарт оказался открыт, я отдал передачу ему. В итоге я остался свободен, поэтому когда Маркус исполнил бросок, я просто попытался прибежать на подбор. Мяч пришёл ко мне, я сделал бросок. Бросок чувствовался хорошо.

Мы просто счастливы, что смогли победить. Каким бы путём нам ни пришлось это сделать, мы сделаем это», — приводит слова Уайта с послематчевой пресс-конференции ClutchPoints в своих социальных сетях.