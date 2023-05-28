Деррик Уайт — о победном броске: мы просто счастливы, что выиграли
Поделиться
Защитник «Бостон Селтикс» Деррик Уайт рассказал о моменте, когда сделал победный бросок в шестом матче серии с «Майами Хит» (104:103, 3-3 в серии).
«Я был тем, кто отдавал первую передачу. На мне был Гейб Винсент, он своими руками пытался перекрывать открывание Джейсона Тейтума. У них также получилось прикрыть Джейлена Брауна. Смарт оказался открыт, я отдал передачу ему. В итоге я остался свободен, поэтому когда Маркус исполнил бросок, я просто попытался прибежать на подбор. Мяч пришёл ко мне, я сделал бросок. Бросок чувствовался хорошо.
Главный герой матча «Майами» — «Бостон»:
Мы просто счастливы, что смогли победить. Каким бы путём нам ни пришлось это сделать, мы сделаем это», — приводит слова Уайта с послематчевой пресс-конференции ClutchPoints в своих социальных сетях.
Как прошёл матч «Майами» — «Бостон»:
Комментарии
- 28 мая 2023
-
15:35
-
15:09
-
14:55
-
12:48
-
12:25
-
12:19
-
11:54
-
11:37
-
11:02
-
10:38
-
10:18
-
10:11
-
09:00
-
07:40
-
06:53
-
06:19
-
05:39
-
02:41
-
00:01
- 27 мая 2023
-
22:51
-
21:22
-
21:00
-
19:51
-
18:02
-
16:10
-
15:59
-
14:58
-
13:53
-
12:44
-
11:57
-
10:57
-
10:28
-
09:56
-
08:30
-
07:57
Партнерский контент